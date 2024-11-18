الجامعة العربية خلال كوب 29: المنطقة العربية تتفاعل مع قضايا المناخ بمختلف أبعادها

شاركت جامعة الدول العربية في الدورة 29 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29 الذي يعقد هذا العام في أذربيجان في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، بإقامة جناح لها ليكون منصة لعرض كل الجهود العربية في هذا الإطار.

وحرصت الجامعة على مشاركة الدول العربية، المنظمات العربية، المجتمع المدني، القطاع الخاص، والشباب ضمن الفعاليات التي تعقد في هذا الجناح.

ويتضمن برنامج فعاليات الجناح أكثر من 40 فعالية على مدى أيام المؤتمر تعكس تفاعل المنطقة العربية مع قضايا المناخ بمختلف أبعادها.

وتتمحور حول رأس المال البشري -الأطفال والشباب - الصحة - التعليم، حيث تعزيز العلاقة بين المناخ والسلام والأمن للدول الأقل نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية، أيضا توحيد البحث العلمي الدولي: معالجة تغير المناخ - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ من خلال نُهج قطاعية متكامل - لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، بالإضافة إلى تعزيز المجتمعات من خلال مبادرات التعليم والصحة والشباب - المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر، فضلا عن جائزة أفريقيا الخضراء - وزارة البيئة بمصر، والمفاوضون الشباب العرب يشكلون سياسة المناخ - وزارة الشباب والرياضة بمصر، وأخيرا دور المؤسسات التعليمية في تطوير أبحاث تغير المناخ وبناء القدرات البشرية: رؤى عربية ودولية من مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.