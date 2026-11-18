نشبت مشاجرة بين أبناء عمومة، بسبب خلافات على التنقيب عن الذهب، بمنطقة وادي عبادي التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وكشفت المعلومات الأولية، أن المشاجرة نشبت بين شقيقين من طرف، وعدد من أبناء عمومتهما من الطرف الآخر، لخلافات بينهما حول التنقيب عن الذهب، قبل أن تتطور المشاجرة إلى إطلاق أعيرة نارية، أصابت أحد الشقيقين وأودت بحياته.

وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة إدفو العمومية، تحت تصرف النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق، يكثف رجال مباحث إدفو جهودهم، بقيادة المقدم مصطفى عبد الستار، رئيس مباحث إدفو، وبناءً على توجيهات العميد سعد عبد الجواد والعميد محمود العرنوسي؛ لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط المتهمين؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.