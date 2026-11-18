يواصل وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الأربعاء زيارته لمنطقة القوقاز، متوجها إلى أرمينيا عقب مباحثاته في أذربيجان.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين أن المباحثات في العاصمة يريفان ستتناول تنفيذ الأجندة الاستراتيجية التي اتفق عليها المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في ديسمبر 2025.

ومن المقرر أن يلتقي فاديفول في يريفان، إلى جانب باشينيان، نظيره الأرميني أرارات ميرزويان. كما ستتناول المباحثات قضايا الأمن الإقليمي، ومواصلة تطبيع العلاقات مع أذربيجان وتركيا، فضلا عن فرص تعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وقد اتجهت يريفان، التي تربطها تقليديا علاقات جيدة مع موسكو وطهران، بصورة متزايدة نحو الغرب في عهد باشينيان، فيما شهدت علاقاتها مع روسيا تراجعا حادا.

وشهدت العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان نزاعا استمر عقودا حول إقليم ناجورنو كاراباخ. وفي خريف عام 2023، سيطرت أذربيجان، المدعومة من تركيا، على الإقليم بعد حصار طويل ومعارك قصيرة وعنيفة. واضطر معظم سكان الإقليم، الذين يزيد عددهم على 100 ألف من الأرمن، إلى الفرار. وفي أغسطس 2025، وقّع البلدان، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعلانا مشتركا بشأن معاهدة سلام.