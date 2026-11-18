حذر الرئيس الصيني شي جين بينج من تزايد الحواجز التجارية، ودعا إلى تعزيز التجارة الحرة، قبل وقت قصير من الموعد المقرر لوصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، للمشاركة في قمة تتضمن اجتماعا مرتقبا بين الزعيمين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال شي لممثلي قطاع الأعمال خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في مدينة شنتشن جنوبي الصين: "الانفتاح يجلب التقدم، بينما يؤدي الانعزال حتما إلى التخلف عن الركب".

ودعا شي إلى تعزيز النظام التجاري الدولي، وإزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار، وتوثيق التعاون في مجالي الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

كما روج شي للصين باعتبارها وجهة للأعمال والاستثمار، قائلا إن بلاده ستواصل فتح أسواقها الضخمة أمام العالم، وزيادة وارداتها من السلع والخدمات عالية الجودة من الخارج.

وتستغل الصين قمة هذا العام لتقديم نفسها باعتبارها شريكا رئيسيا في الاقتصاد العالمي. وتجسد المدينة المضيفة، شنتشن، صعود الصين الاقتصادي، إذ تحولت منذ تصنيفها منطقة اقتصادية خاصة إلى مدينة كبرى للتكنولوجيا المتقدمة، وأصبحت مقرا لشركات مثل هواوي وتينسنت وشركة "بي واي دي" لصناعة السيارات الكهربائية.

ومع ذلك، من المتوقع أن ينصب التركيز الرئيسي للقمة، التي تستمر يومين، على الاجتماع المرتقب بين شي وترامب وبوتين. ومن المقرر أن يلتقي شي بوتين بشكل منفصل الأربعاء، فيما تُعقد محادثاته مع ترامب الخميس، على أن يعقبها الاجتماع الثلاثي.

ومن المتوقع أيضا أن يصل ترامب إلى شنتشن الأربعاء. ويعتزم الرئيس الأمريكي بحث إمكانية خفض الترسانات النووية العالمية مع الزعيمين الصيني والروسي.

ويضم منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ 21 اقتصادا، من بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا، ويهدف إلى تعزيز التجارة الحرة والتعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويُعقد المنتدى قمته سنويا.