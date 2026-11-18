أنهى قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا مفاوضات استمرت أكثر من ثماني ساعات في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، دون الكشف فورا عما إذا كانوا قد توصلوا إلى اتفاق بشأن تمويل الخفض المقرر لضريبة الكهرباء.

وغادر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ونائبه لارس كلينجبايل، ورئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر، مقر المستشارية في برلين حوالي الساعة الثانية صباحا (التوقيت المحلي)، عقب مباحثات تناولت ضريبة الكهرباء والمعاشات التقاعدية وأسعار الوقود، وفقا لمشاركين في المحادثات.

ومن المقرر عرض نتائج المفاوضات على الكتل البرلمانية والرأي العام صباح اليوم، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مشاركين في المحادثات.

وركز قادة الائتلاف على إيجاد طريقة لتوفير 4ر5 مليار يورو، اللازمة لتمويل خفض ضريبة الكهرباء الذي وعد به ميرتس.

وكان المستشار الألماني أعرب أمس الأول الاثنين عن ثقته في إمكانية حل المسألة سريعا، قائلا إنه يتوقع توصل الائتلاف إلى اتفاق. وأضاف أن كلينجبايل يدرك ضرورة اتخاذ قرار في هذا الشأن.

ومع ذلك، لم يتضح بعد انتهاء المحادثات ما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق.

وتعهد ميرتس بخفض ضريبة الكهرباء للأسر والشركات إلى الحد الأدنى المقرر في الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يناير 2027.

ويتطلب تنفيذ هذا الإجراء من الائتلاف الحاكم، الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميرتس، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بزعامة زودر، والحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي بزعامة كلينجبايل، توفير نحو 4ر5 مليار يورو في موازنة عام 2027.

وكان ميرتس أعلن أيضا رغبته في مناقشة سبل تعويض الأثر الضريبي الناجم عن زيادة الأجور الاسمية مع ارتفاع التضخم، وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية، وإجراء تغييرات على قانون الانتخابات، خلال اجتماع لجنة الائتلاف. وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي يعتزم طرح مسألة فرض سقف لأسعار الوقود.