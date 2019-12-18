رامي صبري: أحارب من أجل إنبي مثلما كنت سأفعل عند انضمامي للأهلي

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جدد رامي صبري مدافع فريق الكرة الأول بنادي إنبي رغبته في الانضمام لصفوف الأهلي، مشيرًا إلى أن حلمه كان ارتداء قميص القلعة الحمراء.

كان مدافع إنبي، أبدى رغبته في الانتقال للأهلي خلال فترات الانتقالات الماضية، إلا أن المفاوضات بين مسئولي الأحمر والنادي البترولي لم تكتمل.

وقال صبري في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "تايم سبورتس": "كان حلمي اللعب في الأهلي وهذا حلم كل وقت".

وأضاف: "أنا متواجد الآن في إنبي وأحارب للنادي المتواجد فيه، ولو كنت انضمت للأهلي سأفعل ذلك ايضًا".

واختتم رامي صبري: "إذا تجددت المفاوضات مرة أخرى مع الأهلي سيكون لدي الرغبة للانتقال له".