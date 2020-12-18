فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا ترسل تعزيزات عسكرية في محيط بلدة عين عيسى

دفعت فصائل المعارضة السورية والجيش التركي اليوم الجمعة تعزيزات عسكرية الى منطقة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، شمال شرق سورية.



وقال قائد عسكري في الجيش الوطني التابع للجيش السوري الحر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة: "وصلت تعزيزات عسكرية من فصائل الجيش الوطني المدعومة من الجيش التركي الى منطقة عين عيسى، والاستعداد لعمليات جديدة في محاور أخرى بعد السيطرة على قرية مشرفة الجبهل حوالي 3 كم شرق بلدة عين عيسى".



وأضاف القائد العسكري لـ"د.ب.أ": "قطعت قواتنا يوم أمس طريق حلب القامشلي الدولي وسيطرت على نقاط جنوب الأوتوستراد مقابل قرية الجبهل وبذلك أصبحت كل بلدة عين عيسى وطريق الرقة عين عيسى مكشوفة بشكل كامل وساقطة ناريا".



إلى ذلك قال سكان في بلدة عين عيسى لـ " د ب أ " "القصف لم يتوقف منذ يوم أمس وامتد اليوم الى محاور شمال البلدة وقرب المخيم ، والخوف من تقدم فصائل المعارضة باتجاه الطريق الدولي".



وأكد السكان أن "البلدة تشهد حركة نزوح خفيفة للعائلات التي تسكن الحي الشمالي وبعض العائلات من أحياء اخرى غادرت البلدة باتجاه القرى المحيطة ومدينة الرقة، وسط منع قوات "قسد" الأهالي من نقل أثاث منازلهم".



وتشهد بلدة عين عيسى التي تبعد 65 كم شمال مدينة الرقة و35 كم جنوب مدينة تل أبيض تصعيدا كبيرا منذ بداية الشهر الجاري وتقدم فصائل المعارضة وسيطرتها على نقاط عديدة شمال وغرب البلدة.



وأطلقت القوات التركية وفصائل المعارضة السورية عملية نبع السلام في بداية أكتوبر 2019 وسيطرت خلالها على منطقتي تل أبيض ورأس العين.