نشرة أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وجاءت الأسعار المتداولة للكيلوجرام الواحد، بسوق العبور وفقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

- الطماطم من 1 إلى 1.7 جنيه.

- البطاطس من 1 إلى 1.75 جنيه.

- البصل من 3 إلى 5.5 جنيه.

- الكوسة من 2 إلى 4 جنيهات.

- الفاصولياء من 2 إلى 4 جنيهات.

- الباذنجان البلدي من 1.25 إلى 3.25 جنيه.

- الفلفل الرومي البلدي من 2 إلى 4 جنيهات.

- الفلفل الحامي البلدي من 2 إلى 4 جنيهات.

- الخيار البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات.

- الملوخية من 2 إلى 4 جنيهات.

- البرتقال بلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

- اليوسفي من 2.5 إلى 5 جنيهات.

- الليمون البلدي من 4 إلى 14 جنيها.

- جوافة من 4 إلى 7 جنيهات.

- الرمان من 4 إلى 7 جنيهات.

- تين برشومي من 6 إلى 9 جنيهات.