نشرة أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وجاءت الأسعار المتداولة للكيلوجرام الواحد، بسوق العبور وفقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:
- الطماطم من 1 إلى 1.7 جنيه.
- البطاطس من 1 إلى 1.75 جنيه.
- البصل من 3 إلى 5.5 جنيه.
- الكوسة من 2 إلى 4 جنيهات.
- الفاصولياء من 2 إلى 4 جنيهات.
- الباذنجان البلدي من 1.25 إلى 3.25 جنيه.
- الفلفل الرومي البلدي من 2 إلى 4 جنيهات.
- الفلفل الحامي البلدي من 2 إلى 4 جنيهات.
- الخيار البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات.
- الملوخية من 2 إلى 4 جنيهات.
- البرتقال بلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
- اليوسفي من 2.5 إلى 5 جنيهات.
- الليمون البلدي من 4 إلى 14 جنيها.
- جوافة من 4 إلى 7 جنيهات.
- الرمان من 4 إلى 7 جنيهات.
- تين برشومي من 6 إلى 9 جنيهات.