 نشرة أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 يناير 2021 11:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟
النتـائـج تصويت

نشرة أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم

سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
سوق العبور تصوير ابراهيم عزت

نشر في: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 10:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 10:56 ص

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وجاءت الأسعار المتداولة للكيلوجرام الواحد، بسوق العبور وفقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

- الطماطم من 1 إلى 1.7 جنيه.
- البطاطس من 1 إلى 1.75 جنيه.
- البصل من 3 إلى 5.5 جنيه.
- الكوسة من 2 إلى 4 جنيهات.
- الفاصولياء من 2 إلى 4 جنيهات.
- الباذنجان البلدي من 1.25 إلى 3.25 جنيه.
- الفلفل الرومي البلدي من 2 إلى 4 جنيهات.
- الفلفل الحامي البلدي من 2 إلى 4 جنيهات.
- الخيار البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات.
- الملوخية من 2 إلى 4 جنيهات.

- البرتقال بلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
- اليوسفي من 2.5 إلى 5 جنيهات.
- الليمون البلدي من 4 إلى 14 جنيها.
- جوافة من 4 إلى 7 جنيهات.
- الرمان من 4 إلى 7 جنيهات.
- تين برشومي من 6 إلى 9 جنيهات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك