أرباح لوجيتك خلال الربع الثالث تتجاوز التوقعات

أعلنت شركة الخدمات اللوجيستية والنقل السويسرية الأمريكية للإلكترونيات "لوجيتك إنترناشيونال"، مساء الاثنين، وصول صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي إلى 382.52 مليون دولار بما يعادل 2.22 دولار للسهم الواحد مقابل 117.53 مليون دولار بما يعادل 0.69 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وقال براكين داريل الرئيس التنفيذي للشركة، إن النتائج القياسية التي حققتها الشركة خلال الربع الثالث تظهر قوة محفظة أعمالها والتعامل مع اتجاهات النمو على المدى الطويل في مجالات العمل والتعليم عن بعد والاتصال عبر الفيديو والرياضة الرقمية وإنتاج المحتوى الرقمي.

وأشارت الشركة إلى أن أرباحها ربع السنوية بدون تطبيق "مبادئ المحاسبة المقبولة بشكل عام" (جي.أيه.أيه.بي) زادت بنسبة 192% سنويا إلى ما يعادل 2.45 دولار للسهم الواحد مقابل 0.84 دولار للسهم خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي. وكان المحللون يتوقعون وصول هذه الأرباح إلى 1.02 دولار للسهم فقط.

وبلغت مبيعات الشركة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 1.67 مليار دولار بزيادة نسبتها 85% سنويا بسعر الدولار حاليا وبنسبة 80%، مع تثبيت سعر الصرف عند مستواه في العام الماضي. وكان المحللون يتوقعون وصول الإيرادات إلى 1.23 مليار دولار.