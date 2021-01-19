قالت المحامية منى صلاح ذو الفقار، إن الشخصيات التي كان يلعبها والدها في أدواره تشبه شخصيته الحقيقية بالفعل.



وأضافت، في لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الثلاثاء، أن ولدها كان خفيف الظل أيضًا في حياته الطبيعية، معقبة: «دمه خفيف وعاطفي ومحب وشخصيته قوية وحازمة ومسؤول».



وذكرت أن والدها كان صادقًا في تمثيله، نظرًا لأن أدوار الراحل كلها كانت طبيعية وإنسانية، مضيفة: «لما كان بيطلع في دور أب كان بيغلط ويقول الكلام اللي بيقولهولي».



وأكدت ذو الفقار، أن والدها كان لا يهمه حجم الدور الذي يقدمه، وإنما قيمة الدور نفسه.



وعن معاملة أشقائها لها، عقبت: «كنت أتعامل وكأني أميرة، والبيت بتاعنا كان يتنفس الحب مع وجود انتظام وضبط وربط»، كاشفة عن وصية والدها لها قبل وفاته: «وصاني بزوجته الأخيرة».