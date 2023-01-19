 رئيس وزراء فلسطين يطلع وفدا كنسيا أمريكيا على انتهاكات الاحتلال بحق المُقدسات في القدس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء فلسطين يطلع وفدا كنسيا أمريكيا على انتهاكات الاحتلال بحق المُقدسات في القدس

أ ش أ
نشر في: الخميس 19 يناير 2023 - 9:06 م | آخر تحديث: الخميس 19 يناير 2023 - 9:06 م

أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، وفدًا من الكنائس الأمريكية، على الهجمة التي يقوم بها الاحتلال على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وسلط اشتية - لدى استقباله للوفد في مكتبه في رام الله - الضوء على تطورات الأوضاع وواقع المعيشة في فلسطين، والمعاناة التي يواجهها الفلسيطينيون المسلمون والمسيحيون بسبب الاحتلال وانتهاكاته وإجراءاته.

وقال اشتية إن الاحتلال يحاول فرض وقائع على الأرض، مشيرا إلى التحديات التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية والممارسات العنصرية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالب اشتية الوفد بتوجيه رسالة وموقف واضح لكافة المسؤولين في الإدارة الأمريكية ومجلسي الشيوخ والنواب، لرفض الظلم والمعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني نتيجة الاحتلال، والدعوة للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها لفلسطين.


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