 متحدث حوثي يؤكد استمرار حرية الملاحة البحرية لجميع السفن عدا المتجهة إلى إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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متحدث حوثي يؤكد استمرار حرية الملاحة البحرية لجميع السفن عدا المتجهة إلى إسرائيل

د ب أ
نشر في: الجمعة 19 يناير 2024 - 12:01 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 يناير 2024 - 12:01 ص
أكد محمد عبدالسلام المتحدث العسكري باسم الحوثيين، اليوم الخميس، على "حرية الملاحة البحرية لجميع سفن العالم عدا السفن المتجهة إلى إسرائيل".

وقال عبدالسلام، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس": "استمرار العدوان الأمريكي البريطاني في شن الغارات بما يقارب 13 صاروخا ليلة أمس على بلدنا يمثل إصرارا على مواصلة العدوان منذ أسبوع حماية لكيان العدو الصهيوني".

وأضاف "لن يمنع ذلك شعبنا العزيز من مواصلة عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني وصمود غزة".

وأدرجت واشنطن جماعة الحوثي، مرة أخرى ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، ردا على هجماتهم المتكررة في البحر الأحمر.

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