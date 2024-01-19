 جماعة الحوثيين تستهدف سفينة كيم رينجر الأمريكية في خليجِ عدن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جماعة الحوثيين تستهدف سفينة كيم رينجر الأمريكية في خليجِ عدن

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

نشر في: الجمعة 19 يناير 2024 - 12:22 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 يناير 2024 - 12:23 ص

أعلنت جماعة الحوثيين، تنفيذ عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ (كيم رينجر) الأمريكية، في خليجِ عدن، وذلكَ بصواريخَ بحريةٍ مناسبةٍ، مؤكدة أن الإصابةُ كانت مباشِرةً.

وأوضحت جماعة الحوثي، عبر بيان لها منذ قليل، أن ذلك يأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزةَ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن.

وأكدت أنَّ الردَّ على الاعتداءاتِ الأمريكيةِ والبريطانيةِ قادمٌ لا محالة، وأنَّ أيَّ اعتداءٍ جديدٍ لن يبقى دونَ ردٍ وعقاب، مشيرة إلى استمرارَ حركةِ الملاحةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ إلى كل الوجهاتِ حولَ العالمِ عدا موانئِ فلسطينَ المحتلةِ.

وأوضحت أنَّ: "منعَ الملاحةِ الإسرائيليةِ أو المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ مستمرٌ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".

ولفتت إلى استمرارها في تنفيذِ إجراءاتِها الدفاعيةِ والهجوميةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عنِ اليمنِ، ودعم أهالي قطاع غزة.

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