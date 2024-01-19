 مجلس القيادة اليمنى: نؤيد أي تحالف دولي إقليمي يردع الحوثيين ويفقدهم قدراتهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس القيادة اليمنى: نؤيد أي تحالف دولي إقليمي يردع الحوثيين ويفقدهم قدراتهم

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 19 يناير 2024 - 7:50 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 يناير 2024 - 7:50 ص

أعرب نائب رئيس مجلس القيادة اليمنى، عيدروس الزبيدي، عن دعم بلاده للجهود الإقليمية الرامية إلى منع الحوثيين من استخدام مضيق باب المندب كمنصة لتهديد الأمن الإقليمي.

وقال خلال تصريحات لـ «العربية الحدث» مساء الخميس: «نؤيد أي تحالف دولي إقليمي يؤمن باب المندب ويؤدي إلى الردع الشامل للحوثيين، ويفقدهم قدراتهم على توجيه الصواريخ والمسيرات».

وأكد أن الردع الشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، قائلا إن «الردع الشامل للحوثيين سيأتي بالسلام الشامل على المنطقة».

وأضاف أن تصعيد الحوثيين في باب المندب يؤكد عدم جديتهم في المشاركة بخارطة السلام في المنطقة، موضحا: «لو كان لديهم نوايا للسلم والاستقرار والدخول في عملية سياسية شاملة باليمن، ما دخلوا في العملية بباب المندب».

وشنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات الجوية ضد مواقع للحوثيين في اليمن، يوم الخميس، وفقا لشبكة (CNN) عن مسئولين أمريكيين، في إطار جهودها لردع الجماعة المدعومة من إيران عن استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي تستهدف فيها الولايات المتحدة مواقع الحوثيين في أقل من أسبوع، حيث وجهت سابقا ضربات جوية ضد مواقع في الحديدة وصعدة ومأرب.

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