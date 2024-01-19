الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة القبض على زوجها دون وجه حق بالبحيرة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن ادعاء سيدة بإلقاء رجال الشرطة بمديرية أمن البحيرة القبض على زوجها دون وجه حق وبعثرة محتويات الشقة.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 10 يناير الجاري تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط زوج السيدة صاحبة مقطع الفيديو المشار إليه عاطل - سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات - سلاح ناري- سلاح أبيض وبحوزته كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض "مطواة" – مبلغ مالي- هاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه وأن جميع الإجراءات تمت في إطار القانون.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيدة صاحبة مقطع الفيديو "زوجة المتهم" (ربة منزل – لها معلومات جنائية لادعائها الكاذب، وبسؤالها أقرت بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد إثارة الرأي العام لغل يد رجال الشرطة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد زوجها.



وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وتولت جهات التحقيق أعمالها.