رئيس مدينة المنيا يوجه برد الشيء لأصله بشوارع مدينة المنيا للحفاظ على جمال عروس الصعيد

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كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة المستمرة ورد الشيء لأصله بشوارع المدينة بعد انتهاء الأعمال للحفاظ على المظهر الجمالي لعروس الصعيد.

أكد عامر طه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أن الوحدة وأجهزتها التنفيذية لا تألو جهدا في كافة قطاعات العمل؛ للحفاظ على المظهر الجمالي لعروس الصعيد ورفع كفاءة الطرق والشوارع خاصة بعد انتهاء الأعمال ورد الشئ لأصله.

وجه رئيس المدينة، هبة حافظ مدير إدارة الرصف ورد الشيء لأصله وفريق العمل بالإدارة بضرورة رد الشيء لأصله بشوارع المدينة والأرصفة الجانبية.

وقامت إدارة الرصف برد الشيء لأصله بشوارع الجراح والمخابز الآلي وبرج التموين بحي جنوب مدينة المنيا، بوضع طبقة من الاسفلت بالفتحات وأماكن الحفر بتلك الشوارع.

كما تم تركيب بلدورات جديدة أمام مدرسة الحديثة بحي شمال المدينة لتيسير حركة سير المواطنين والمركبات وللحفاظ على سلامة المواطنين، وكذلك المظهر الجمالي للمدينة، وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لرفع كفاءة الطرق.