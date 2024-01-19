الذهب يعاود التراجع في نهاية التعاملات وعيار 21 يسجل 3500 جنيه

عادوت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية بقيمة 150 جنيها، فى نهاية تعاملات اليوم الجمعة، حيث هبط سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر ليصل إلى 3500 جنيه، مقابل 3650 جنيها فى منتصف تعاملات اليوم، وفقا للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.



وقال نادى نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن سوق الذهب في مصر شهد حركة تذبذبات قوية وعدم استقرار خلال تعاملات اليوم، حيث قفز بقيمة 110 جنيها، ليسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 3650 جنيها في منتصفت تعاملات اليوم، مقابل 3540 جنيها في بداية التعاملات، ثم عاود الانخفاض تدريجيا إلى 3570 جنيها، ثم أغلق التعاملات حاليا عند 3500 جنيه، مراجعا هذه التقلبات الكبيرة في الاسعار إلى آليات العرض والطلب، وانخفاض السيولة في السوق.



وبحسب الأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة، تراجع سعر جرام عيار 24 نحو 4000 جنهي مقارنة بـ4150 جنيها، وانخفض سعر الجرام عيار 18 ليسجل نحو 3000 جنيه مقابل 3150 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 1200 جنيه ليسجل 28000 جنيه، مقارنة بـ29200 جنيه في منتصف تعاملات اليوم.



وفى الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع تقييم الأسواق توقعات بدء الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي، في ظل بيانات أظهرت تراجع توقعات التضخم في الولايات المتحدة.



وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.4% أو 7.7 دولار عند 2029.3 دولار للأوقية، لكن المعدن الأصفر أنهى تداولات الأسبوع محققًا خسائر بنسبة 1.1%.



بينما انخفضت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.2% عند 103.33 نقطة، بعد أن لامس خلال التداولات إلى 103.28 نقطة.