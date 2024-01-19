واشنطن: لسنا في حالة حرب مع الحوثيين رغم الضربات الصاروخية

قالت الحكومة الأمريكية يوم الخميس إنها ليست في حالة حرب مع الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران على الرغم من هجماتها المتكررة على مواقعه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" سابرينا سينج في واشنطن يوم الخميس "نحن لا نسعى إلى الحرب، ولا نعتقد أننا في حالة حرب، ولا نريد أن نشهد حربا إقليمية".

وتابعت سينج أن المسلحين الحوثيين يواصلون إطلاق صواريخ كروز والصواريخ المضادة للسفن على البحارة والسفن التجارية في البحر الأحمر.

وأضافت "ما نفعله مع شركائنا هو دفاع عن النفس، بالتأكيد لا نريد أن يتسع هذا إلى حرب إقليمية ولا نريد استمرار ذلك".

وشن الجيش الأمريكي غارات على مواقع الحوثيين أربع مرات خلال الأسبوع الماضي. وقال الجيش الأمريكي إنه خلال الغارات، تم استهداف صاروخين مضادين للسفن، كان الحوثيون قد أعدوهما للإطلاق في أقرب وقت على هدف بالبحر الأحمر.