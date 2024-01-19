أكد روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أن مباراة الفراعنة أمام غانا كانت رائعة، متوجهًا بالشكر للاعبين على المجهود الكبير الذي قدموه.
وقال روي فيتوريا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "كنا نلعب للفوز أمام غانا منذ بداية المباراة، وأتقدم بالشكر للاعبين على المجهود الكبير وروحهم العالية لتحقيق الفوز".
وأضاف المدرب البرتغالي: "الأداء تحسن تدريجيًا، ونعمل دائمًا على تطوير الأداء من مباراة لأخرى، وكنا نلعب أمام فريق غانا القوى وقدمنا مباراة قوية للغاية".
وتابع: "مستوى اللاعبين يتقدم من مباراة لأخرى والشوط الثاني كان رائعًا من جانبنا، وفخور جدًا بفريقي واللاعبين".
وأتم روي فيتوريا تصريحاته قائلًا: "محمد صلاح لاعب رائع وكبير ووجوده مكسب لمنتخب مصر، وشعوره بآلام وراء خروجه من المباراة".