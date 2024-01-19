كشف روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر تفاصيل حديثه مع اللاعبين بين شوطي مباراة غانا، التي أُقيمت ضمن منافسات بطولة كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار.

وقال روي فيتوريا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة غانا: "هل رفع محمد صلاح الضغط على اللاعبين بعد استبداله؟ غير صحيح، صلاح لاعب بارع ومتميز".

وأضاف المدرب البرتغالي: "محمد صلاح أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، ونحتاج له في الفريق، ساعدنا كثيرًا في الماضي، وسيساعدنا كثيرًا في المستقبل".

وتابع: "تحدثنا مع اللاعبين بين شوطي المباراة عن الهدف الذي استقبلناه من منتخب غانا، واللاعبون كانوا محبطين، إلا أن هذه هي كرة القدم، وطالبنهم بالكفاح في الشوط الثاني".

وأكمل: "ما قدمناه في الشوط الثاني ليس بسبب خروج محمد صلاح، بل كان علينا السعي، ورد الفعل كان إيجابيًا وجيدًا، واللاعبون كانوا ملتزمون".

وأتم روي فيتوريا تصريحاته قائلًا: "محمد صلاح لاعب مبدع، ولا يمكن أن نغير أشياء لوجوده، لأنه لاعب متميز، وأتمنى له التعافي السريع من الإصابة".