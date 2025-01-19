بوتين ولوكاشينكو يؤكدان التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مينسك وموسكو

أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، التزامهما بمواصلة تعزيز التحالف والشراكة الاستراتيجية بين بلديهما، حسبما أفاد بيان صادر عن الكرملين اليوم الأحد.

وجاء في البيان أن الرئيسين بوتين ولوكاشينكو اتفقا، خلال اتصال هاتفي، "التزامهما المتبادل بمواصلة تعزيز التحالف والشراكة الاستراتيجية بين البلدين واتفقا على مزيد من الاتصالات الشخصية"، بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء.

وأعرب بوتين للوكاشينكو، عن تمنياته له بالتوفيق في الانتخابات الرئاسية البيلاروسية المرتقبة في 26 يناير.

وفي الفترة من 21 إلى 25 يناير 2025 سيتم إجراء التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية في البلاد، ويكون يوم 26 يناير هو يوم التصويت الرئيسي.