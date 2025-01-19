بايدن يقضي يومه الأخير في منصبه في ساوث كارولينا

يقضي الرئيس الأمريكي جو بايدن يومه الأخير في منصبه، اليوم الأحد، في ولاية ساوث كارولينا، وهي ولاية تحمل أهمية خاصة له بعد فوزه الساحق في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لعام 2020 هناك، مما مهد له الطريق لتحقيق هدف حياته المتمثل في أن يُنتخب رئيسا للولايات المتحدة.

وعشية تنصيب الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، غدا الاثنين، خطط بايدن لإلقاء خطاب وداع أخير من الولاية التي أوصلته إلى الرئاسة، كما يحب أن يقول.

وقال البيت الأبيض إنه من المقرر أن يزور بايدن، برفقة زوجته السيدة الأولى جيل بايدن، كنيسة رويال ميشينرى بابتست في نورث تشارلستون للعبادة وإلقاء كلمة حول إرث القس مارتن لوثر كينج جونيور. ويصادف غدا الاثنين العطلة الفيدرالية لتكريم زعيم الحقوق المدنية الذي جرى اغتياله.

وبعد ذلك، سيزور بايدن وزوجته المتحف الدولي للأمريكيين من أصول أفريقية. وقد بُني هذا المتحف على موقع يطل على الساحل حيث تم جلب عشرات الآلاف من الأفارقة المستعبدين إلى الولايات المتحدة من أواخر ستينيات القرن الثامن عشر وحتى عام 1808، وفقا لموقع المتحف على الإنترنت.

وقال النائب جيم كليبورن، وهو ديمقراطي من ساوث كارولينا وأحد الحلفاء الرئيسيين لبايدن، إن هذه الزيارة هي طريقة بايدن ليقول "شكرا" للولاية.

وأوضح كليبورن في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب) أن "جو بايدن يظهر، مجددا، حقيقة معدنه من خلال العودة إلى الولاية التي أطلقت مسيرته حقا نحو الرئاسة".

وكان الرئيس بايدن قد ألقى خطاب وداع متلفز للأمة يوم الأربعاء.