رئيس لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ: السياحة تأثرت بشكل كبير جراء أزمات المنطقة

قال النائب محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن السياحة تأثرت بشكل كبير من جراء الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وأوضح مسلم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أن السياحة المصرية تعد أحد مصادر الدخل القومي، لافتا إلى أنها تحقق معادلة العملة الصعبة للبلاد.

وتساءل مسلم، عن حقيقة تخلي شركات السياحة المصرية عن تقديم العملات الصعبة التي يتم التحصل عليها من حجوزات السائحين، قائلا: هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة من البنك المركزي.



وشدد رئيس لجنة الثقافة والاثار والإعلام بمجلس الشيوخ على ضرورة دعم الدولة في تنفيذ مبادرة لبناء 40 ألف غرفة فندقية، مشيرا إلى إمكانية استفادة الدولة من الشقق الفندقية لحين الانتهاء من تنفيذ مبادرة الفنادق.

وقال إنه "من حسن الأمور أن مصر لديها جميع أنواع السياحة، ومن يينها السياحة الدينية التي لم تستغل بعد بالشكل الأمثل"، واستطرد، "لدينا العديد من المزارات السياحية الدينية التي يجب الترويج لها بالشكل الأمثل والاستفادة منها".

ووجه مسلم، الشكر للدولة المصرية بسبب جهودها في تحقيق الوساطة وإنهاء حالة الحرب داخل قطاع غزة.



