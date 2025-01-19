جيش الاحتلال عن مشاهد تسليم حماس للأسيرات الـ3: سخيفة وفظيعة

وصف المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، مشاهد تسليم حركة حماس للأسيرات الإسرائيلية الثلاث بأنها «سخيفة وفظيعة وتبين مع من يتعاملون».

وقال خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، إنهم يعملون على تحقيق أهداف الحرب بما في ذلك القضاء على سلطة حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف أن جيش الاحتلال يعمل مع جهاز الشاباك على تحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك إعادة المحتجزين من القطاع.

وأشار إلى أن إسرائيل شنت هجمات على مبانٍ قبل بدء وقف اتفاق إطلاق النار صباح اليوم، زاعمًا أن هناك جاهزية عسكرية إسرائيلية للتعامل مع مختلف الجبهات.

وتسلّم جيش الاحتلال ثلاث أسيرات إسرائيليات من الصليب الأحمر في قطاع غزة الأحد في اليوم الأول من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ والذي شهد عودة كثيفة للفلسطينيين إلى منازلهم المدمرة جراء حرب متواصلة منذ أكثر من 15 شهرا.

وتمّت عملية التسليم وسط انتشار كثيف لمقاتلين مسلحين وملثمين من حركة حماس تجمهرت حولهم حشود كبيرة ما اضطرهم إلى إطلاق النار في الهواء لحمل الناس على التراجع للتمكن من نقل الأسيرات الثلاث إلى سيارة الصليب الأحمر، حسب مشاهد بثتها قناة الجزيرة.

وكانت الأسيرات في حافلة صغيرة قبل أن ينقلهن الصليب الأحمر إلى آلية كانت مركونة في المكان.

ورفع عناصر حماس شارات النصر، فيما هتف المتجمّعون «تحية لكتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس، و«نحنا رجالك محمد ضيف»، قائد كتائب القسام، و«على القدس رايحين، شهداء بالملايين».