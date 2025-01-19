إسرائيل تعلن رسميا تسلمها المحتجزات الثلاث المفرج عنهن ضمن اتفاق التبادل مع حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، تسلمه المحتجزات الثلاث من الصليب الأحمر، المفرج عنهن ضمن اتفاق التبادل مع حركة حماس في قطاع غزة.

وقال ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان نقلته وكالة سبوتنك، إن "حكومة إسرائيل تحتضن الأسيرات الثلاث وقد أبلغت عائلاتهن بأنهن الآن مع القوات الأمنية"، مؤكدا التزام الحكومة بإعادة جميع المخطوفين والمفقودين.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى، في وقت سابق اليوم، عن القائمة الأولى من أسماء الأسرى المحررين في المرحلة الأولى لعملية التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وتتضمن القائمة 90 من الأسيرات والأطفال، والتي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها تضم 76 أسيرا من الضفة الغربية و14 من القدس الشرقية، مشيرة إلى أنها تضم 69 امرأة و21 طفلا.

وبدا اليوم سريان اتفاق وقف اطلاق النار بين اسرائيل وحركه حماس في غزه بعد تاكيله ساعتين لاعتراض اسرائيل على عدد تسلم اسماء الاسرى الاسرائيليات المحررات من قبل حركه حماس وهو ما علقت علي حركه حماس بانه كان لاسباب فنية.