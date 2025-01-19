أنغام وتامر عاشور يتقاسمان جائزة الأغنية الأكثر رواجا خلال العام بـ«جوي أورد»

تقاسمت المطربة أنغام، مع المطرب تامر عاشور جائزة الأغنية الأكثر رواجا خلتل العام بحفل "جوائز صنّاع الترفيه"(Joy Awards)، في دورته الخامسة، بالعاصمة السعودية الرياض، تحت مظلة "موسم الرياض" بتنظيم الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن أغنيات "هو أنت مين"، و"هيجيلي موجوع".

الحفل يتم فيه الاحتفاء بأهل الفن من عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، ويقام بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويكرّم خلاله أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال عام 2024.

وتقدم الجوائز في 6 فروع مختلفة هي؛ الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين، حيث يتم اختيار الفائزين بناء على تصويت الجمهور عبر تطبيق Joy Awards الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشّح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز.