تضامن بالمنيا تتابع مستجدات موسم الحج لعام 2025

عقد عبد الحميد الطحاوي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، والمشرف العام على مكتب الحج، اليوم الأحد، اجتماعاً مع مكتب الحج بالمديرية، بحضور أماني تامر، وكيل المديرية ورئيس مكتب الحج، شيماء سيد علي، مدير إدارة الجمعيات ونائب رئيس المكتب، بجانب عدد من أعضاء المكتب.

وناقش الاجتماع، أحدث التعليمات والضوابط المنظمة لموسم الحج لهذا العام، الواردة عن المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

كما تناولت الجلسة سبل تسهيل إجراءات تسلم المستندات من الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الإعلان عن موعد عقد اختبارات المشرفين المتقدمين من الجمعيات الأهلية الخميس القادم بالقاهرة.

واختتم الاجتماع، بتمنيات الحضور بموسم حج ناجح وميسر، سائلين الله أن يوفق الحجاج في أداء مناسكهم.