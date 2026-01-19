مسئول إيراني: عودة خدمة الإنترنت بحلول نهاية الأسبوع الجاري

أعلن مساعد الرئيس الإيراني للشئون العلمية والتقنية والاقتصاد المعرفي حسين أفشين، أن خدمة الإنترنت ستستأنف بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وبحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، قال أفشين خلال مؤتمر صحفي الاثنين، إن خدمة الإنترنت التي انقطعت في جميع أنحاء البلاد منذ 8 يناير الجاري بسبب الاحتجاجات ستعود بحلول نهاية الأسبوع.

وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات لتوفير خدمة الإنترنت للشركات الكبرى لضمان عدم تعطل عملياتها في حال استمرار انقطاع الإنترنت.

وأكد أنه لا يكفي أن تتصل الشركات فقط بالإنترنت، لأن قدرة الشركات على مواصلة أعمالها تعتمد على توفر الإنترنت للمستخدمين والعملاء أيضا.

والأحد، أعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، أن عدد قتلى الاحتجاجات من الإيرانيين ارتفع إلى 3 آلاف و308 أشخاص.

وأضافت الوكالة، في بيان، أنه تم اعتقال 24 ألفا و266 آخرين خلال الاحتجاجات بعموم البلاد.

ولم تُصدر السلطات الإيرانية أي بيان بشأن العدد الإجمالي للقتلى أو الجرحى في الأحداث التي وقعت خلال الاحتجاجات.

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر 2025 على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وانطلقت من طهران قبل أن تمتد إلى مدن عدة، مع إقرار الرئيس بزشكيان بحالة الاستياء.

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق مظاهرات شعبية في إيران أواخر ديسمبر الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

في المقابل، اتهمت طهران، واشنطن، بالسعي عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، لخلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.