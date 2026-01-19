وزير الثقافة في حفل الافتتاح بقبة الغوري: معرض «مسار» نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الفنية والثقافية

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مساء أمس الأحد، حفل افتتاح معرض «مسار» للفنان النحات خالد زكي، والذي تنظمه وزارة الثقافة من خلال صندوق التنمية الثقافية، في قبة السلطان الغوري بالقاهرة التاريخية، وذلك في إطار دعم الدولة للمشروعات الفنية التي تُعيد قراءة التراث بصياغات معاصرة، وتُسهم في تعزيز الحوار الثقافي بين الماضي والحاضر.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن معرض «مسار» يُقدّم نموذجًا متميزاً للتكامل بين المؤسسات الفنية والثقافية، ووزارة الثقافة، ويعكس توجه الوزارة وزارة نحو تفعيل المواقع التراثية بوصفها منصات حية للإنتاج الثقافي المعاصر، بما يواكب تطلعات الجمهور ويعزز حضور الفنون البصرية في الفضاءات التاريخية.

وأوضح وزير الثقافة، أن المعرض ينطلق من رؤية ثقافية تسعى إلى دعم التجارب الفنية المصرية ذات العمق المفاهيمي والامتداد الإنساني، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تُسهم في إعادة توظيف التراث المعماري بوصفه عنصرًا فاعلًا في العملية الإبداعية.

ويُقدّم معرض «مسار» تجربة ثقافية متعددة الحواس، تتقاطع فيها الفنون مع العمارة، والذاكرة مع الحاضر، في رحلة يتجسد فيها الفن بوصفه مسارًا إنسانيًا مفتوحًا على التأمل والمعنى، في قلب القاهرة التاريخية.

ويضم المعرض مجموعة مختارة من المنحوتات البرونزية للفنان خالد زكي، من سلسلتي «الصوفي» و«الرحلة»، والتي يستدعي من خلالها هيئة دراويش في حالة عبور دائم.