الأمم المتحدة تطالب الإمارات بإثبات أن الأميرة لطيفة على قيد الحياة

طلبت الأمم المتحدة من الإمارات العربية، إثبات أن الأميرة لطيفة، ابنة حاكم دبي، على قيد الحياة، وذلك حسبما أوردته «BBC عربي»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة.



وكانت ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، الأميرة لطيفة، أعلنت في مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام بريطانية، أنها محتجزة كرهينة وتخشى على حياتها.



جدير بالذكر أن الأميرة مفقودة منذ ثلاث سنوات، ولم يسمع العالم شيئًا عنها منذ أن حاولت الفرار من عائلتها في مارس 2018، لكنها أعيدت إلى دبي في ما وصفته العائلة المالكة بأنها «مهمة إنقاذ».



وفي رسائل فيديو سرية، أرسلتها ابنة حاكم دبي إلى أصدقائها، اتهمت الأميرة لطيفة والدها باحتجازها «رهينة» وأنها تخشى على حياتها.