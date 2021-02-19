 الأمير فيليب يقضي يومه الثالث بالمستشفى وملكة بريطانيا تواصل مهامها - بوابة الشروق
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الأمير فيليب يقضي يومه الثالث بالمستشفى وملكة بريطانيا تواصل مهامها

الأمير فيليب
الأمير فيليب
لندن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 19 فبراير 2021 - 5:19 م | آخر تحديث: الجمعة 19 فبراير 2021 - 5:19 م

قضى الأمير فيليب (99 عاما)، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، يومه الثالث في المستشفى اليوم الجمعة.

وأعلن قصر باكنجهام أن دوق أدنبرة سيبقى في المستشفى لبضعة أيام تحت الملاحظة، في إجراء احترازي.

وقالت مصادر إن الأمر ليس له علاقة بفيروس كورونا المستجد.

وتلقت الملكة وزوجها أول جرعة من فيروس كورونا في يناير الماضي.

وفي غضون ذلك، واصلت الملكة إليزابيث مواعيدها الرسمية خلال الأسبوع، بما في ذلك موعد شخصي في قصر وندسور، حيث منحت كبير مساعديها توني جونستون-بيرت لقب قائد الفرسان للنظام الملكي الفيكتوري أمس الخميس.

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