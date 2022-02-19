قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرجي لافروف أبلغ نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، بأن أوكرانيا تحشد قواتها العسكرية على خط التماس في دونباس وتواصل الاستفزازات المسلحة وتمتنع عن الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك.

وأضافت الخارجية الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن الجانبين جددا التأكيد على أنه لا بديل عن تنفيذ اتفاقيات مينسك من أجل تحقيق سلام دائم في أوكرانيا.

ولفت لافروف انتباه لودريان إلى أن السبب وراء عدم إحراز تقدم في تسوية الأزمة الأوكرانية هو إحجام كييف عن تنفيذ اتفاقيات مينسك، ويشمل ذلك ما يتعلق بالحوار المباشر مع ممثلي دونيتسك ولوجانسك، وإقرار الوضع الخاص لدونباس بوصفها جزءًا من أوكرانيا في الدستور، بحسب الخارجية الروسية.

وذكر بيان الوزارة أن لافروف أخبر نظيره الفرنسي بأن تجاهل الغرب لحقوق روسيا في مجال الأمن يؤثر على الاستقرار في أوروبا والعالم بوجه عام.

وأفادت الخارجية الروسية بأنه خلال المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب الفرنسي، واصل الجانبين تبادل وجهات النظر في ضوء المحادثات التي عقدها الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون في 7 فبراير، مضيفة أن لافروف ولودريان بحثا كذلك مجموعة من القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي ذات الاهتمام المشترك، كما ناقشا إجراء المزيد من الاتصالات السياسية.