قرر الناقد عصام زكريا رئيس الدورة 24 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي سحب بوستر الدورة الذي تم الكشف عنه قبل ساعات ويجري العمل حاليًا على بوستر جديد بعد اتهامات السرقة التي نالت التصميم الأول كونه مأخوذ من آخر لمصمم تركي.

البوستر المتهم بالسرقة من تصميم هدير السجاعي والتي أوضحت أن فكرة البوستر جاءت من وحي الأفلام التسجيلية التي تعرضها مهرجان الإسماعيلية والعلاقة بين السينما والجمهور الخاص بالمهرجان كما جاءت الوانه ملائمة لروح تلك الدورة.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة المهرجان كافة التفاصيل الخاصة بالدورة المقبلة، خلال الأيام القادمة، ومن جانبه أكد الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية أنه يجري حاليا وضع اللمسات النهائية لكافة البرنامج المكونة من المسابقات الرئيسية المعروفة للأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة والأعمال الروائية القصيرة وأفلام التحريك، وكذلك البرامج والورش المقامة بالدورة ال 24.

يذكر أن الدورة الـ24 للمهرجان تنطلق يوم 14 مارس المقبل وتستمر حتى 21 من نفس الشهر.