قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن إسرائيل أعطت الفلسطينيين ثلاثة خيارات، هي المجاعة أو الموت أو الإبادة.

جاء ذلك خلال جلسة استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الاثنين.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني صامد ويتمسك بحقه في العيش بكرامة وحرية، ولن يتجرد من هذه الحقوق.

ودعا لعدم نسيان معاناة الشعب الفلسطيني كأفراد وعائلات ومجتمع، لافتًا إلى أن المحكمة طلبت إجراءات احترازية بينما لا تزال إسرائيل وهي تحظى بالحصانة، تعمل على اغتصاب الأراضي الفلسطينية وارتكاب الانتهاكات.

وشدد على أن الاحتلال هو امتداد غير مقبول، وهو استعمار غير قانوني، موضحًا أن الحل الوحيد لهذا الوضع هو إنهاء الاحتلال بشكل فوري ودون شروط.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني لديه الحق في تقرير المصير، وهو حق غير قابل للتفاوض أو النقاش، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي قوة أن تستخدم حق الفيتو تجاه حياة الفلسطينيين.