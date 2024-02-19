تونس: زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي يدخل في إضراب عن الطعام بالسجن

أعلنت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة الإسلامية في تونس راشد الغنوشي، عن دخوله في إضراب عن الطعام في السجن احتجاجا على استمرار اعتقاله مع باقي سجناء المعارضة.



وانضم الغنوشي (82 عاما) إلى ستة من المعارضين الذين بدأوا اضرابا مفتوحا بالسجن منذ يوم 12 فبراير الجاري.



ويلاحق السجناء الموقوفين منذ نحو عام، في قضية التآمر على أمن الدولة وقضايا أخرى ترتبط بالإرهاب والفساد.



وقالت هيئة الدفاع في بيان لها إن الغنوشي "وهو يخوض معركة الأمعاء الخاوية، يدعو التونسيين إلى التمسك بتونس حرة ديموقراطية تسع الجميع على أساس التعايش القائم على الحرية والعدالة وعلوية القانون واستقلالية القضاء".



وتابعت الهيئة "نحمل السلطة القائمة مسؤولية السلامة الصحية للأستاذ راشد الغنوشي ولكل المساجين السياسيين المضربين عن الطعام".



وتتهم المعارضة السلطة التي يقودها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ اطاحته بالنظام السياسي في 2021، بتلفيق تهم الى السياسيين المعارضين والضغط على القضاء.



ويقول الرئيس سعيد إنه يعمل على مكافحة الفساد وتصحيح مسار ثورة 2011.