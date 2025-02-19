ثلاثي الزمالك ولاعب المصري في التشكيل المثالي لمجموعات الكونفدرالية

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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الأربعاء، عن التشكيل المثالي لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وشهد التشكيل الأفضل لمرحلة المجموعات تواجد ثلاثي الزمالك أحمد زيزو، سيف الدين الجزيري وحسام عبد المجيد بالإضافة إلى التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم المصري.

وجاء التشكيل الأفضل في دور المجموعات بالكونفدرالية كالتالي:



حراسة المرمى: منير المحمدي.

الدفاع: سعدي رضواني، حسام عبد المجيد، إيوسوفو دايو ومحمد حوسيني.

الوسط: زيزو، جون أهوا وبراهيم ذيب.

الهجوم: الجزيري، فخر الدين بن يوسف وإسماعيل بلقاسمي.