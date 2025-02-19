إعلام عبري: مئات الآلاف من الجنود الإسرائيليين يطلبون العلاج النفسي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن مئات الآلاف من جنود الجيش الإسرائيلي يطلبون العلاج النفسي.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن مئات الآلاف من الجنود الإسرائيليين يطلبون العلاج النفسي، مؤكدة أن جنود احتياط الجيش الإسرائيلي، الذين أنهوا أشهرا طويلة من الخدمة العسكرية، يطلبون المساعدة بشكل متزايد للحصول على علاج للصحة النفسية.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك إقبالا كبيرا من جنود الاحتياط على العلاج النفسي منذ إطلاق برنامج يتيح لهم هذا الحق، مشيرة إلى أن 170 ألف جندي قد سجلوا في البرنامج للاستفادة من خدمات العلاج النفسي.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت، الاثنين، تنفيذ الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس يوم السبت المقبل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن هناك مفاوضات مكثفة بهدف استلام جثث 4 محتجزين في غزة الخميس المقبل وإطلاق سراح 6 آخرين أحياء السبت المقبل، مضيفة أن إسرائيل تستعد لاستقبال جثث المحتجزين بعد تدخل الوسطاء.