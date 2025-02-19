محافظ القليوبية: مصر ستظل قوية بشبابها وجيشها

شارك المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، في المؤتمر الهام الذي نظمه الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحت عنوان "مصر قوية ومستقرة"، والذي انعقد بقصر ثقافة مدينة القناطر الخيرية، تلك المدينة العريقة التي تحتضن بين جنباتها تاريخاً طويلاً من الحضارة والأصالة ومنها يتفرع نهر النيل ليستكمل مسيرة الخير والعطاء.

أكد محافظ القليوبية، أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الجمعيات الخيرية في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي في المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الجمعيات، بما تملكه من طاقات بشرية مخلصة ومتفانية، تعد شريكاً أساسياً للحكومة في جهودها الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات.

وأشاد المحافظ بالمبادرات القيمة التي تطلقها الجمعيات الخيرية في محافظة القليوبية، وعلى رأسها القوافل الطبية والغذائية التي يتم تنظيمها بشكل دوري للوصول إلى القرى الأكثر احتياجاً، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر المتعففة، مؤكداً أن هذه الجهود المباركة تجسد أروع معاني التكافل الاجتماعي والتلاحم الوطني.

وفي سياق متصل، تطرق المحافظ إلى القضية الفلسطينية، مؤكداً موقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها، مشيراً إلى أن مصر، قيادةً وشعباً، لن تتوانى عن تقديم كل ما يلزم للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم اللازم له في مواجهة التحديات.

كما أكد المحافظ أن مصر ستظل قوية بشبابها وجيشها، موضحا أن الاستقرار الذي تشهده البلاد هو ثمرة تكاتف الشعب والقيادة السياسية الحكيمة، مشيراً إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية تشهد طفرة كبيرة في جميع القطاعات الخدمية، مما يجعلها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي ختام كلمته، وجه المحافظ نصائحه للشباب، داعياً إياهم إلى الحفاظ على الوطن، والتمسك بالقيم الدينية السمحة التي تحث على الاتحاد والتآخي، والمساهمة الفعالة في بناء مستقبل مشرق لمصر.

من جانبه، أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن مصر تشهد إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، موضحا أنها ستظل قوية بشعبها وجيشها، مشيراً إلى أن الشعب المصري يعد نسيجاً واحداً على مر التاريخ، وأن هذا النسيج هو سر قوة مصر ووحدتها.

كما أكد رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشيراً إلى أن هذا الموقف هو موقف ثابت وراسخ عبر التاريخ، موضحا أن مصر لن تسمح بأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني.

واختتم المؤتمر فعالياته بتكريم عدد من الشخصيات البارزة التي ساهمت في دعم العمل الخيري والتنموي في مصر، والتأكيد على أهمية مواصلة الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في المجتمع.