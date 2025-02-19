 لافروف: إجراء مزيد من الاتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وسوريا الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لافروف: إجراء مزيد من الاتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وسوريا الأسبوع المقبل


نشر في: الأربعاء 19 فبراير 2025 - 1:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 فبراير 2025 - 1:22 م

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأنه من المقرر إجراء مزيد من الاتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وسوريا، الأسبوع المقبل.

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، قال لافروف خلال كلمة ألقاها في مجلس الدوما: «لقد خططنا لإجراء اتصالات أخرى رفيعة المستوى مع زملائنا السوريين في الأسبوع المقبل».

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، في وقت سابق من شهر فبراير الماضي.

وسبقت المحادثة زيارة وفد روسي ضم نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف إلى العاصمة السورية في نهاية شهر يناير الماضي.

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