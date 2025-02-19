بوتين: أرحب بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولكن!

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن نتائج المفاوضات بين بلاده والولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض "إيجابية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في مدينة سان بطرسبورج الروسية.

وأكد بوتين، أن اجتماع الرياض أعاد الثقة المتبادلة بين موسكو وواشنطن.

وأضاف بوتين: "أرحب بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن يجب القيام ببعض الترتيبات لذلك".

وأعرب بوتين، عن استعداد روسيا للعودة إلى طاولة الحوار فيما يخص ملف أوكرانيا، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشار إلى أنه من المستحيل حل أزمة أوكرانيا دون تعزيز الثقة المتبادلة بين روسيا والولايات المتحدة.

وأفاد الرئيس الروسي بأن أوكرانيا أيضا ستشارك في المفاوضات، وأنه لا أحد يقوم بإقصائها.

وأوضح أن روسيا والولايات المتحدة اتخذتا الخطوات الأولى للتعاون في ملفات الشرق الأوسط بما فيها سوريا وفلسطين.