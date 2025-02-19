لميس الحديدي: الكتكوت بقى أغلى من الدولار وينافسه في السعر

سخرت الإعلامية لميس الحديدي، من تجاوز سعر بيع الكتكوت لسعر صرف الدولار، منوهة أن انخفاض التضخم لا يعني انخفاض الأسعار؛ بل تراجع وتيرة زيادتها.

وقالت خلال برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»: «انخفاض التضخم مش معناه أن الأسعار بتنخفض؛ بل بالعكس عندنا أسعار بترتفع زي الدواجن والبيض، والكتكوت بقى سعره أغلى من سعر الدولار، يعني الكتكوت أصبح بينافس الدولار في السعر، وأغلى من الدولار».

وأوضحت أن الأسعار أصبحت الشغل الشاغل اليوم للمواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وذلك بالتزامن مع انطلاق معارض مبادرة «أهلا رمضان» بمشاركة 1000 شركة تقدم تخفيضات تصل إلى 30% على السلع.

ودعت إلى تعميم التخفيضات لتشمل كافة الأسواق، قائلة: « نريد أن نرى كل الأسوق أهلا رمضان، ونرى تخفيضات حقيقية كما في إنجلترا وألمانيا، والأسعار ترتفع وتنخفض؛ أما عندنا الدنيا بتعلى لكن ما بتنزلش الحقيقة».

وسجل سعر الكتكوت أعلى مستوى له عند 59.5 جنيهًا، وفقا لمؤشرات السوق المعلنة من الشركات.