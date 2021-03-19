الأمم المتحدة: مقتل 200 شخص في هجمات لجماعة إرهابية بالكونغو

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش قتلت نحو 200 شخص في عدة هجمات بجمهورية الكونغو الديمقراطية خلال هذا العام.



وذكرت المفوضية في بيان اليوم الجمعة إن مسلحي جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة جرحوا أيضا العشرات وتسببوا في تشريد نحو 40 ألف شخص في مقاطعتي كيفو الشمالية وإيتوري، بشرق البلاد.



وأشار البيان إلى أن هناك بالفعل 100 ألف نازح يعيشون في المقاطعتين.



وأوضحت المفوضية أنها تشعر بالقلق إزاء تصاعد الهجمات منذ كانون ثان/يناير الماضي، والتي لم تترك للنازحين سوى القليل من الحماية والغذاء والماء والدواء، خصوصا في ظل تفشي وباء فيروس كورونا ومرض فيروس الإيبولا في المنطقة.



وقال المتحدث باسم المفوضية، بابار بالوش، إن إرهابيي تحالف القوى الديمقراطية قتلوا أشخاصًا، وأضرموا النيران في منازل، وخطفوا سكانا في هجمات شنوها على 25 قرية وبلدة منذ كانون ثان/يناير، مشيرا إلى أن هذه الهجمات في كثير من الأحيان لم تكن بحثا عن الطعام والدواء ، ولكن أيضًا للانتقام من السكان الذين يتردد أنهم أبلغوا الجيش عن مواقع مسلحي الجماعة.