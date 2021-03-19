السفير المصري في لومي يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية توجو

قدم أحمد السماوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى توجو، أوراق اعتماده للرئيس التوجولي Faure Gnassingbé، مؤكدًا تطلعه للعمل على تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وللاستمرار في تقديم الدعم لتوجو فى المجالات المتعددة.



وحسبما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، مساء اليوم الجمعة، أعرب الرئيس التوجولي عن تقديره للمكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر إفريقيًا ودوليًا، مشيدًا بإنجازات القيادة المصرية في عملية التنمية الاقتصادية والجهود التي تبذلها من أجل دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة الإفريقية.





