 خبراء ومختصون يبحثون مستقبل صناعة النقل البحري في مؤتمر «مارلوج 11» غدا - بوابة الشروق
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خبراء ومختصون يبحثون مستقبل صناعة النقل البحري في مؤتمر «مارلوج 11» غدا

أحمد سعداوي
نشر في: السبت 19 مارس 2022 - 1:36 م | آخر تحديث: السبت 19 مارس 2022 - 1:36 م

تنطلق غدًا الأحد ولمدة 3 أيام، أعمال المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات "مارلوج 11" الذي ينظمه معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحت عنوان "نحو اقتصاد أزرق مستدام" تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ووزير النقل كامل الوزير.

ويناقش المؤتمر الذي يستقطب مجموعة من كبار الشخصيات والمسؤولين رفيعي المستوى والأكاديميين الباحثين من مختلف دول العالم، موضوعات متعلقة بدور التكنولوجيا في إدارة الاقتصاد الأزرق، وفرص الاستثمار الواعدة في النقل البحري والموانئ والتحديات التي تواجهه.

وعلى هامش المؤتمر يعقد عدد من الفعاليات من بينها المعرض الدولي لمعدات الموانئ (IME) والذي يحظى بمشاركة العديد من الجهات والشركات الرائدة في مجال النقل البحري والموانئ على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي وفي مقدمتها شركة قناة السويس والعديد من شركات الحاويات بالإضافة لاتحاد موانئ البحر المتوسط وشركة الجرافات البحرية الوطنية من دولة الإمارات.

كما يشهد المؤتمر انعقاد ورشتي عمل للإعلان عن مشروع (TECHLOG) الذي تشارك فيه الأكاديمية ويموله الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن تنظيم برنامج تدريبي بعنوان "إدارة وتخطيط التسويق الاستراتيجي للموانئ" على مدار خمسة أيام بالتعاون مع مركز التدريب البحري (APEC) بميناء انتورب بلجيكا والتي تضم محاضرين من الخبراء في هذا المجال من مصر وبلجيكا.

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