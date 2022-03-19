 حميديتش عن تجديد عقود نجوم بايرن ميونخ: الاعتبارات المالية تعرقل الأمر - بوابة الشروق
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حميديتش عن تجديد عقود نجوم بايرن ميونخ: الاعتبارات المالية تعرقل الأمر

د ب أ
نشر في: السبت 19 مارس 2022 - 8:39 م | آخر تحديث: السبت 19 مارس 2022 - 8:39 م

ألمح حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي بنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن الاعتبارات المالية تعرقل تقديم عروض جديدة لنجوم الفريق الثلاثة روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر ومانويل نويل.

وقال حميديتش لشبكة "سكاي" قبل المباراة أمام يونيون برلين في الدوري اليوم السبت :" يجب أن نتأكد من أن جودة الفريق تتناسب مع المكونات الاقتصادية. مازلنا لا نستقبل الجماهير بشكل كامل في المدرجات. نمر بفترة صعبة ماديا. سنحاول القيام بهذا بطريقتنا".

ومازال لدى الثلاثي، وجميعهم يبلغون 32 عاما أو أكثر، عقود مع بايرن حتى 2023.

وانتقد الناقد الرياضي بشبكة "سكاي" ولاعب بايرن السابق لوثار ماتيوس النادي لتعامله مع مستقبل أفضل لاعب في العالم روبرت ليفاندوفسكي على وجه التحديد.


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