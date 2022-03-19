وزير البترول يفتتح مشروع توليد الكهرباء باستخدام غاز الشعلة بحقول كلابشة

افتتح وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، اليوم السبت، مشروع توليد الطاقة الكهربائية من غاز الشعلة باستخدام محطة مولدات غازية فى حقول كلابشة بالصحراء الغربية، والذى يعد الأكبر فى نوعه من حيث الحجم فى مصر وشمال أفريقيا بقدرة بنحو 10 ميجاوات، بإلإضافة إلى 5 ميجاوات كاحتياطي، وفق بيان للوزارة اليوم.

وبحسب البيان، سيوفر المشروع بشكل مباشر ما يقرب من 80 ألف لتر سولار يومياً، ما يسهم بشكل ملحوظ فى خفض انبعاثات الكربون الناتج من احتراق السولار لتوليد الطاقة من مولدات الديزل، بالإضافة لما يوفره من مقابل لشراء السولار.

كما وضع الملا حجر الأساس لعدة مشروعات فى حقول شركة خالدة للبترول، تتضمن تركيب 6 ضواغط بطاقة إنتاجية 45 مليون قدم مكعب يومياً، وتنفيذ 6 توربينات تعمل بغاز الشعلة بقدرة 70 ميجا وات، وتهدف تلك المشروعات لتقليل احتراق غازات الشعلة وخفض انبعاثات الكربون وترشيد استهلاك السولار، وتقدر القيمة المالية للغاز المنتج من تلك المشروعات المخطط لها عامين للتنفيذ بشكل متوازى ومتوازن مع الموارد المتاحة حوالى 45 مليون دولار سنويا.

وأعطى الملا عبر تقنية الفيديو كونفرانس إشارة بدء الإنتاج من حقول شركة بتروفرح وهى شركة مساهمة بين الهيئة المصرية العامه للبترول وشركة إبكس الأمريكية، ولها ثلاثة حقول رئيسية وهى (فرح وفجر ومشرق) وتقع جميعها جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية، حيث بدأ الانتاج الفعلى للشركة من أول حقولها،وبعدها تم الإنتاج من حقل فجر، وكذلك حقل مشرق.

وأوضح المهندس محمد بيضون نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول للإنتاج، أن عدد الآبار المنتجة يصل حالياً إلى 6 آبار بمعدل إنتاج 4300 برميل يومياً، وأن هناك خطة طموحة لحفر 16 بئراً بموازنة إجمالية 79 مليون دولار للعام المالى 2023-2022 ومن المتوقع أن يصل معدل الإنتاج إلى 6000 برميل يومياً، وأنه يتم الإنتاج حالياً من خلال تسهيلات إنتاج مؤقتة وذلك لحين الانتهاء من إنشاء التسهيلات الدائمة، كما أن عمليات التخزين والشحن تتم من خلال تسهيلات حقل مليحة التابعة لشركة عجيبة للبترول.