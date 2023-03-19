أعرب الفنان محمد حماقي، عن سعادته بالمشاركة بحفل الفنانة أنغام في موسم الرياض، قائلًا إن أنغام صديقته منذ فترة طويلة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أنهما كانا جيران ويسكنان في شارع واحد فترة الطفولة، لافتًا إلى أن أنغام بدأت الغناء في سن مبكرة.

ولفت إلى أنه بدأ المشوار الطبيعي للغناء بعد إنهاء دراسته الجامعية، مضيفًا: «أنغام من أول ما عرفتها إنسانة جميلة رقيقة وراقية وصوت حساس جدًا، عندها تكنيك قوي جدًا وإحساس طاغي».

وأشار إلى أن إحساس أنغام دائمًا حاضر مهما ضغطت على صوتها أو حاولت تطبيق تكنيك صعب، مؤكدًا أن «كل مراحل أنغام الفنية، منطقية وطبيعية ومناسبة للمرحلة».

وأكمل: «البداية من الركن البعيد الهادي كانت طفلة صغيرة بتغني للحب البسيط بدون عمق، وبعدين كل شوية تنضج كإنسانة وفنها ماشي معاها».

وأشاد بالتطور الذي تشهده السعودية في الفترة الأخيرة، معقبًا: «تركي آل الشيخ راعي الفن العربي في السنين الماضية، وهيئة الترفيه تبذل مجهودًا خرافيًا لإمتاع الجمهور كله».

وشدد على أهمية استخدام التطور التكنولوجي بشكل صحيح وليس خاطئا، منوهًا أن هناك مشكلة في طريقة استخدام التكنولوجيا، وكل ما هو مستحدث في المزيكا والتمثيل البصري.

وعن آخر أعماله، أوضح أنه يعمل على إنهاء ألبوم الصيف، مجيبًا عن رؤيته للموسيقى في العصر الحالي: «المزيكا في وضع طبيعي، كل عصر بيظهر شكل مزيكا الناس تتشبع منه، وتظهر حاجات جديدة تطور نفسها وتكبر الجيد منها بيكمل وغير الجيد الناس مبتديش له فرصة تاني».