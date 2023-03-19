رئيس الإمارات: أجريت مباحثات إيجابية وبناءة مع الأسد لدعم العلاقات الأخوية

أعرب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن ترحيبه بنظيره السوري بشار الأسد، والذي يجري حاليًا زيارة رسمية للبلاد.



وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد: «أرحب بالرئيس بشار الأسد في الإمارات، أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة».









أرحب بالرئيس بشار الأسد في الإمارات، أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة. pic.twitter.com/YmFywsG83X — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 19, 2023

ووصل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، إلى الإمارات في زيارة رسمية ترافقه خلالها السيدة الأولى أسماء الأسد.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، فقد كان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مقدمة مستقبلي الأسد، لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.



ورافقت طائرة الرئيس السوري لدى دخولها أجواء دولة الإمارات طائرات حربية ترحيباً بزيارته، بحسب «وام».



وجرت للرئيس بشار الأسد مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن. ورافق الشيخ محمد بن زايد الأسد إلى منصة الشرف، وعزف السلام الوطني لسوريا، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له.