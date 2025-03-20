أقامت الفنانة جنات، وزوجها المحامي محمد عثمان، حفل إفطار لعدد من الأصدقاء من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وصناعة الموسيقى كعادتهما خلال شهر رمضان المبارك.



وكان من بين الحاضرين الفنانة آيتن عامر، والكابتن أحمد شوبير، والكابتن حازم إمام، والإعلامي الرياضي سيف زاهر، بجانب عدد من الأصدقاء والمقربين من الأسرة.



وحرصت جنات، على التقاط مجموعة من الصور التذكارية مع ضيوفها وسط أجواء من الترحيب في أجواء رمضانية.



وعلى صعيد آخر تستعد جنات للتواجد بين جمهورها خلال الفترة القادمة من خلال عدد من الأغنيات التي تعمل على الانتهاء منها، بالإضافة إلى تواجدها في عدد من الحفلات المميزة.