رئيس لبنان يشدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في منطقة الحدود الشمالية- الشرقية مع سوريا

شدّد الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، خلال متابعته، اليوم الأربعاء، التطورات الأمنية في منطقة الحدود الشمالية - الشرقية مع سوريا، على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في المنطقة.

وتلقى عون خلال متابعته للتطورات الأمنية في منطقة الحدود الشمالية- الشرقية، سلسلة اتصالات من قائد الجيش العماد رودولف هيكل تتعلق بالإجراءات التي يتخذها الجيش لإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وشدد الرئيس اللبناني"على ضرورة تثبيت وقف اطلاق النار ووقف الاعتداءات وضبط الحدود في القرى المتاخمة".

وكانت القرى والبلدات الحدودية مع سوريا قد شهدت يومي الأحد والاثنين الماضيين، اشتباكات، وقصفاً مصدره الأراضي السورية، أسفر عن مقتل سبعة مواطنين، وجرح اثنين وخمسين آخرين.

وأجرى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى ليل الإثنين الماضي اتصالاً بنظيره السوري مرهف أبو قصرة، بحثا فيه التطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية - السورية وجرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وبدأ الجيش اللبناني اليوم الأربعاء تنفيذ تدابير أمنية في منطقة حوش السيد علي - الهرمل في البقاع شرق لبنان لضبط الأمن في منطقة الحدود اللبنانية السورية، في ظل الأحداث التي شهدتها المنطقة.